Долар США продовжує зміцнювати позиції на ринку / Unsplash
Долар США продовжує зміцнювати позиції стосовно кошика з 6 інших валют. Експерт назвав фактори, які підтримують долар. Про динаміку долара на ринку – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
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Головні зміни для долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США демонструє позитивну динаміку. Під час торгів у вівторок, 3 жовтня, цей показник зріс на 0,19% до 107,11,за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для цього індикатора становить від 106,93 до 107,.
Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Максимально Індекс долара США зростав до позначки на рівні 114,78. Це також рекорд за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів першої економіки світу – США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.