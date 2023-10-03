Доллар США продолжает укреплять позиции на рынке / Unsplash
Доллар США продолжает укреплять позиции по отношению к корзине из 6 других валют. Эксперт назвал факторы, поддерживающие доллар. О динамике доллара на рынке – рассказываем в материале 24 канала.
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Главные изменения для доллара США на рынке
На момент создания этого материала, индекс доллара США демонстрирует положительную динамику. Во время торгов во вторник, 3 октября, этот показатель вырос на 0,19% к 107,11, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для этого индикатора составляет от 106,93 до 107.
Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Максимально Индекс доллара США рос до отметки на уровне 114,78. Это также рекорд за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров первой экономики мира – США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.