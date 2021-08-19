Долар злетів до дев'ятимісячного максимуму: як це вплинуло на вартість золота

Останній звіт Федеральної резервної системи США спровокував зміни для золота та долара. Про те, що стало головним імпульсом для ринку та що буде мати вирішальне значення у найближчому майбутньому – читайте далі.

Федеральна резервна система США заявила про можливе скорочення масштабних стимулів для економіки. Це сприяє зміцненню американського долара, натомість вартість золота почала падати, оскільки злитки стали надто дорогими для власників валюти.

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Золото падає в ціні

Прогнозують, що тенденція до зниження вартості золота буде актуальною на фоні зміцнення національної валюти США. Для того, щоб дорогоцінний метал знову перевищив позначку у 1800 доларів необхідно, щоб ФРС продовжувала свою кампанію з грошово-кредитної й фіскальної підтримки та зниження схильності до ризику.

Згідно з даними CNBC , ціна золота впала наза одну унцію, а вартість ф'ючерсів на золото знизилася на

Попри те, що золото розглядається як захист від інфляції та деградації валюти, скасування стимулів для економіки від ФРС охопило б обидві ці умови, одночасно зменшивши привабливість дорогоцінного металу. Аналітик ринку від компанії Kinesis Карло Альберто Де Каза заявив, що з технічної точки зору першою зоною підтримки може стати ціна золота на рівні 1760 доларів, тоді як ключова зона опору буде дорівнювати 1790 доларів за унцію

Зони підтримки та опору Зона підтримки – це коли ціна цінного паперу, активу падає до прогнозованого мінімуму. Зона опору – це діапазон цін, що досягається, коли ціна цінного паперу, активу зростає до прогнозованого найближчого максимуму.

Актуальна вартість золота / Інфографіка GoldHub

Новий рекорд долара США

Американський долар злетів до дев'ятимісячного максимуму, коли світові ринки впали в ступор після того, як ФРС вирішила продемонструвати, що політики очікують зменшення масштабних економічних стимулів до кінця року. За даними MarketWatch, індекс долара, який ілюструє співвідношення нацвалюти США до кошика із шести ключових валют світу (євро, ієна, фунт стерлінга, канадський долар, шведська крона, швейцарський франк) зупинився на рівні 93,502, це найвищий рівень з 5 листопада минулого року. Станом на 18:35 19 серпня індекс долара дорівнює 93,48.

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Стурбованість у світі щодо збільшення кількості хворих на коронавірус через штам Дельта зіграла на користь долару, який часто називають сховищем для збережень на рівні з золотом. Керівництво ФРС додало, що у найближчі місяці вирішальне значення будуть мати звіти про ситуацію на ринку праці. Все тому, щоб виправдати очікування центрального банку США і продемонструвати, що пандемія коронавірусу знову не спричинила сповільнення економіки, необхідні хороші прибутки.