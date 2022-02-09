Долар та євро продовжують знецінюватися: курс валют на 9 лютого
9 лютого 2022 , 08:30Читать новость на русском
На середу, 9 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 9 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,96 гривні, що на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж падає. Курс євро зупинився на рівні 31,93 гривні, що на 14 копійок менше, ніж за день до того.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,98 – 28,00.
- Євро – 31,92 – 31,94.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,81 гривні, продаж – 28,08 гривні.
- Євро: купівля – 31,69 гривні, продаж – 32,08 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.