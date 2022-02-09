Официальный курс доллара и евро

В среду, 9 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,96 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже падает. Курс евро остановился на уровне 31,93 гривны, что на 14 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,98 – 28,00.

Евро – 31,92 – 31,94.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,08 гривны.

Евро: покупка – 31,69 гривны, продажа – 32,08 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.