Долар та євро перетнули важливі психологічні позначки: курс валют на 18 січня
18 січня 2022 , 08:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На вівторок, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують зміцнюватися щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,12 гривні, що на 17 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж зростає. Курс євро зупинився на рівні 32,06 гривні, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,26 – 28,28.
- Євро – 32,25 – 32,27.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 28,08 гривні, продаж – 28,34 гривні.
- Євро: купівля – 31,90 гривні, продаж – 32,34 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.
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