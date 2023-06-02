Долар стійко витримав тиск нових факторів: головні зміни на ринку

Під час останнього торгового дня на ринок валют впливали різносторонні фактори, що призвело до певної турбулентності. Як змінилася динаміка долара США – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку для долара США

У п'ятницю, 2 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,95. Котирування виросли на 0,39%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,38 до 103,95.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Головні фактори впливу

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Загалом під час сумбурних торгів у п'ятницю долар демонстрував досить стабільну динаміку. Важливим фактором під час сесії стали останні дані про ринок праці у США. Для прикладу, з однієї сторони рівень зайнятості у секторі, який не пов'язаний із сільським господарством. Проте рівень безробіття в країні теж виріс, пише CNBC.

До оприлюднення даних про ринок праці, долар США прямував до найбільшого тижневого спаду з середини січня, оскільки інвестори очікують, що Федеральний резерв не буде підвищувати ставку на наступному засіданні.

Додамо, що один із головних конкурентів долара на ринку зафіксував суттєвий спад на ринку. Йдеться про євро, яке впало на 0,35%. На цьому тижні валюта зафіксувала спад до найслабшого рівня з 20 березня.