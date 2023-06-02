Последние изменения на рынке для доллара США

В пятницу, 2 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,95. Котировки выросли на 0,39%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,38 до 103,95.

Актуально От рецессии к выгоде: как получить преимущество в сложные времена

Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

Любопытно! Майнеры биткоина в мае 2023 года получили рекордные доходы. Эта сумма достигла более 900 миллионов долларов.

Главные факторы воздействия

В целом во время сумбурных торгов в пятницу доллар демонстрировал достаточно стабильную динамику. Важным фактором в ходе сессии стали последние данные о рынке труда в США. Например, с одной стороны уровень занятости в секторе, не связанный с сельским хозяйством. Однако уровень безработицы в стране тоже вырос. CNBC.

До обнародования данных о рынке труда, доллар США направлялся к наибольшему недельному спаду с середины января, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральный резерв не будет повышать ставку на следующем заседании.

Добавим, что один из главных конкурентов доллара на рынке зафиксировал существенный спад на рынке. Речь идет об упавшем евро на евро 0,35%. На этой неделе валюта зафиксировала спад до самого слабого уровня с 20 марта.