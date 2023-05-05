Долар США продовжує слабшати на ринку: динаміка євро та фунта

Долар США та інші валюти продовжують демонструвати зміни на ринку. Про актуальну динаміку та огляд ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку

В останній торговий день тижня, 5 травня, Індекс долара США торгується на рівні 101,27. Котирування впали на 0,13%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 101,12 – 101,38.

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Динаміка Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Піковим значення для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Що впливає на ринок

Долар продовжує втрачати позиції на ринку. Тоді як євро відійшло від річного піку, оскільки Європейський центральний банк вирішив сповільнити темпи підвищення ставки. Натомість британський фунт виріс під час торгів на 0,16%, пише видання CNBC. Днем раніше ця валюта досягла максимального значення за 11 місяців.

Нагадаємо, що у середині тижня центральний банк США вдесяте поспіль підвищив ставку, але й анонсував про паузу для агресивної монетарної кампанії. Крім того, аналітики з MPS прогнозують, що у другій половині 2023 року долар ослабне на 5%.