Інфляція у США змінила динаміку долара на ринку
Долар повернувся до знецінення на ринку, тоді як євро та фунт зміцнюють свої позиції. Про останні зміни та фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Останні зміни на ринку
Станом на середу, 10 травня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 101,57. Індикатор втратив під час торгів 0,04%, за даними порталу Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 101,21 – 101,81.
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Актуальна динаміка Індексу долара США на ринку за 12 місяців:
- Максимальним значенням для індексу стала позначка на рівні 114,78. Це також рекорд за 20 років;
- Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.
Інфляція і динаміка долара США
Американський долар знову втрачає позиції проти кошика з 6 інших валют. Зміни на ринку спровокували нові дані щодо інфляції у США. Згідно з актуальними цифрами інфляція у першій економіці світу сповільнилася більше, ніж очікували. Відтак зростає ймовірність того, що Федеральний резерв сповільнить темпи підвищення базової ставки, повідомляє CNBC.
Динаміка інших валют:
- Під час сьогоднішніх торгів євро подорожчало на 0,21%;
- Загалом ця валюта зміцнила свої позиції на ринку на 16% від вересневого мінімуму;
- Британський фунт також демонструє позитивну динаміку на ринку. Грошова одиниця зросла на 0,13% проти долара.