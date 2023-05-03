Останні зміни під час торгів

Під час торгової сесії у середу, 3 травня, Індекс долара США торгується на рівні 101,59. Котирування впали на 0,35%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 101,50 – 101,92.

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Як змінилися позиції Індексу долара США за 12 місяців:

Піковим значення для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Що впливає на долар

На американський долар тиснуть відразу кілька факторів. Перш за все інвесторів турбує питання щодо боргової стелі США. Наступний момент, який у центрі їхньої уваги – ризики у банківському секторі. Крім того, вони очікують на чергове рішення Федерального резерву щодо базової ставки, повідомляє видання CNBC.

Нагадаємо! У країні з першою економікою світу зазнав краху ще один досить великий банк. Йдеться про First Republic. Фінансова установа була у зоні ризики з початку весни. У результаті його викупив банк JPMorgan.

Також на долар впливає ситуація на американському ринку праці. Кількість відкритих позицій падає третій місяць поспіль. Це дані за підсумками березня 2023 року. Ба більше, рівень звільнень досягнув пікового рівня за понад 2 роки.

Динаміка інших валют

Євро подорожчало під час торгів на 0,12%. Загалом ця валюта фіксує позитивну динаміку напередодні зустрічі Європейського центрального банку, яка запланована на четвер.

Британський фунт зміцнив свої позиції на 0,12%. Нагадаємо, що ця грошова одиниця стала лідером серед валют країн G-10, а до цього досягнув максимального рівня за 10 місяців.

Прогнози для долара США