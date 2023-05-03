Последние изменения во время торгов

В ходе торговой сессии в среду, 3 мая, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,59. Котировки упали на 0,35%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 101,50 – 101,92.

Интересно Первый выбор на время кризиса: лучшие 4 валюты для сохранения сбережений

Как изменились позиции Индекса доллара США за 12 месяцев:

Пиковым значением для индекса стала отметка на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет ;

. Это также рекорд за ; Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.

Что влияет на доллар

На американский доллар давят сразу несколько факторов. Прежде всего инвесторов беспокоит вопрос о долговом потолке США. Следующий момент, который находится в центре их внимания – риски в банковском секторе. Кроме того, они ожидают очередного решения Федерального резерва по базовой ставке, сообщает издание CNBC.

Напомним! В стране с первой экономикой мира потерпел крах еще один достаточно крупный банк. Речь идет о First Republic. Финансовое учреждение было в зоне риска с начала весны. В результате его выкупил банк JPMorgan.

Также на доллар влияет ситуация на американском рынке труда. Количество открытых позиций падает третий месяц. Это данные по итогам марта 2023 года. Более того, уровень увольнений достиг пикового уровня за более 2 лет.

Динамика других валют

Евро подорожало во время торгов на 0,12%. В целом эта валюта фиксирует положительную динамику накануне запланированной на четверг встречи Европейского центрального банка.

Британский фунт укрепил свои позиции на 0,12%. Напомним, что эта денежная единица стала лидером среди валют стран G-10, а до этого достиг максимального уровня за 10 месяцев.

Прогнозы для доллара США