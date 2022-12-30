Долар США завершує рік з рекордом за 7 років, а євро на шляху до потужного обвалу

Котирування Індексу долара США під час останньої торгової сесії у 2022 році демонструють негативну динаміку, проте валюта встановила рекорд за багато років. Більше про це – читайте далі.

Водночас це не завадило американській валюті за рік досягти найкращого результату на ринку за 7 років – з 2015 року. Йдеться про річне зростання на рівні 8,6%.

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Додамо, що за останні кілька тижнів долар демонстрував трохи слабшу динаміку, адже інвестори очікують, що у 2023 році Федеральний резерв завершить цикл підняття базової ставки.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у п'ятницю, 30 грудня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,73 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник впав на 0,10%, а коливався в діапазоні 103,57 – 104,10. Крайні позиції для Індексу долара за останній рік:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Нещодавно фахівці пояснили головні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році, а також фіксування кількох серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

Динаміка інших валют

Під час сьогоднішніх торгів офіційна валюта країн Єврозони – євро – залишалася стабільною, але за рік вона ослабла проти долара США на 6,2%. Для порівняння, минулого року зафіксували спад на рівні 7%. Це є результатом кількох факторів:

Слабких темпів зростання у країнах Єврозони;

Повномасштабна війна Росії в Україні;

Потужна монетарна політика американського центробанку, що сприяло тиску на євро під час року.

Водночас проти японської єни американський долар ослаб на 0,9%. Курс зупинився на рівні 131,8 єни за долар. Тоді як британський фунт сьогодні просів на 0,2%, але прогнозують річний обвал на 11%.

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