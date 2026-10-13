Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 14 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,08 гривні (тобто +12 копійок проти 13 жовтня) – новий історичний максимум;

(тобто +12 копійок проти 13 жовтня) – новий історичний максимум; євро – 50,44 гривні (тобто +20 копійок проти 13 жовтня).

Цікаво, що попередній історичний максимум долар встановив 6 жовтня, подорожчавши до 45,06 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 13 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,77 гривні (+8 копійок), а продаж – по 45,32 гривні (+8 копійок).

, станом на вечір 13 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+8 копійок), а продаж – по (+8 копійок). Купівля євро проходить по 50,13 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,83 гривні (+2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,21 гривні (+1 копійка), а продаж – по 45,21 гривні (-6 копійок).

(+1 копійка), а продаж – по (-6 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,70 гривні (+5 копійок), а продаж – по 50,95 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,75 гривні (+18 копійок), а продають – по 45,26 гривні (+11 копійок).

(+18 копійок), а продають – по (+11 копійок). Євро купують по 50,53 гривні (+11 копійок), а продають – по 51,33 гривні (-1 копійка).

До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що цього тижня на гривню впливатимуть насамперед потреби бізнесу в оплаті імпорту та нерівномірні надходження експортного виторгу.

Водночас Нацбанк має можливість компенсувати нестачу валюти на міжбанку та стримувати різкі коливання. Тому базовим сценарієм експертка вважає рух курсу в обидва боки, не виключаючи помірного подорожчання долара.