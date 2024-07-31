Долар злетів до пікового рівня з середини липня

Долар завершив торги з від'ємною динамікою, але протягом дня встиг зафіксувати новий максимум. На головну резервну валюту світу впливають очікування щодо центробанку США.

Від чого залежить курс долара США

На ринок валют та курс долара США впливають очікування щодо подальших кроків Федерального резерву. Зокрема, прогнозують, що в середу, 31 липня, центробанк залишить процентні ставки на поточному рівні. Водночас існує шанс, що регулятор чіткіше просигналізує про зміну монетарної політики, пише Reuters.

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Водночас трейдери не мають жодних сумнівів, що у вересні центральний банк США почне знижувати ставки. Крім того, вони прогнозують ще кілька раундів зниження ставок до кінця 2024 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,62, повідомляє видання CNBC.

Курс долара на ринку

У вівторок, 30 липня, Індекс долара США за підсумками торгової сесії впав на 0,3% до 104,55. Проте раніше цього ж дня долар зріс до найвищого рівня з 11 липня – 104,79, інформує Reuters. За даними Yahoo!Finance, що Індекс долара США під час торгів коливався у діапазоні 104,46 – 104,80.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

На ринку також зафіксували знецінення євро на 0,06%, хоча раніше валюта торкнулася мінімуму з 8 липня. Схожу динаміку демонструє й фунт стерлінгів перед засіданням Банку Англії. Британська валюта ослабла на 0,2%.