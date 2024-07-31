Доллар взлетел до пикового уровня с середины июля

Доллар завершил торги с отрицательной динамикой, но в течение дня успел зафиксировать новый максимум. На главную резервную валюту мира влияют ожидания относительно центробанка США.

От чего зависит курс доллара США

На рынок валют и курс доллара США влияют ожидания относительно дальнейших шагов Федерального резерва. В частности, прогнозируют, что в среду, 31 июля, центробанк оставит процентные ставки на текущем уровне. В то же время существует шанс, что регулятор четче просигнализирует об изменении монетарной политики, пишет Reuters.

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В то же время трейдеры не имеют никаких сомнений, что в сентябре центральный банк США начнет снижать ставки. Кроме того, они прогнозируют еще несколько раундов снижения ставок до конца 2024 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,62, сообщает издание CNBC.

Курс доллара на рынке

Во вторник, 30 июля, Индекс доллара США по итогам торговой сессии упал на 0,3% до 104,55. Однако ранее в этот же день доллар вырос до самого высокого уровня с 11 июля – 104,79, информирует Reuters. По данным Yahoo!Finance, что Индекс доллара США во время торгов колебался в диапазоне 104,46 – 104,80.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

На рынке также зафиксировали обесценивание евро на 0,06%, хотя ранее валюта коснулась минимума с 8 июля. Похожую динамику демонстрирует и фунт стерлингов перед заседанием Банка Англии. Британская валюта ослабла на 0,2%.