Що відбувається на ринку валют

Під час торгів у четвер, 25 липня, долар демонструє стабільну динаміку на ринку, тоді як економіка США за підсумками другого кварталу 2024 року зросла більше, ніж очікували, а інфляція сповільнилася, пише видання Reuters.

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Крім того, трейдери чекають на засідання Федеральної резервної системи США, аби отримати певні підказки щодо подальшої монетарної політики, включаючи потенційне зниження процентної ставки цього року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Як змінилися позиції долара та інших валют 25 липня

Згідно з даними Reuters, позиції Індексу долара США майже не змінилися, впавши на 0,1% до 104,27. Тоді як Yahoo!Finance інформує, що цей індикатор, на момент створення цього матеріалу, торгується на рівні 104,34, втративши 0,05%. Діапазон коливання за день становить 104,08 – 104,46.





Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,55, повідомляє видання CNBC.

Нагадаємо, що Дональд Трампа планує обвалити долар США, якщо знову переможе на виборах президента США. Мовляв, сильний долар заважає відновленню американського виробництва.