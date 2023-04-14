Долар впав до найгіршого результату за рік, а євро та фунт зафіксували серйозні перемоги

14 квітня 2023, 16:30
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Наприкінці тижня долар США демонструє позитивну динаміку. Проте рух вгору є не просто мінімальним, але й не запобіг серйозному обвалу валюти. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

У п'ятницю, 14 квітня, Індекс долара США подорожчав на 0,10% до 101,11, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 100,79 – 101,12.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:

  • Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
  • Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,57, повідомляє видання CNBC
  • Аналітики з MPS очікують, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%.

 

Долар зафіксував новий мінімум на ринку

Американський долар впав до найнижчого рівня за останні 12 місяців щодо кошика з 6 інших валют, повідомляє CNBC. Річ у тому, що серед трейдерів стають все потужніші очікування стосовно неминучого завершення циклу підвищення базової ставки, який Федеральний резерв почав у 2022 році. 

Головна ціль – вгамування інфляції в країні, яка у березні суттєво сповільнилася. Саме останні дані щодо Індексу споживчих цін у США сприяли посиленню дискусій про завершення політики підвищення ставки. Актуальна динаміка інших валют:

  • Євро злетіло до максимального рівня за рік. Відтак грошова одиниця перевершила максимум, який зафіксували на ринку під час минулої торгової сесії;
  • Британський фунт встановив рекорд за 10 місяців на рівні 1,2545 долара. 
Автор: Віта Свірневська