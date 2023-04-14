Долар впав до найгіршого результату за рік, а євро та фунт зафіксували серйозні перемоги

Наприкінці тижня долар США демонструє позитивну динаміку. Проте рух вгору є не просто мінімальним, але й не запобіг серйозному обвалу валюти. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

У п'ятницю, 14 квітня, Індекс долара США подорожчав на 0,10% до 101,11, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 100,79 – 101,12.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:

Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;

Це рекордне значення за 20 років; Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,57 , повідомляє видання CNBC;

, повідомляє видання CNBC; Аналітики з MPS очікують, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%.

Долар зафіксував новий мінімум на ринку

Американський долар впав до найнижчого рівня за останні 12 місяців щодо кошика з 6 інших валют, повідомляє CNBC. Річ у тому, що серед трейдерів стають все потужніші очікування стосовно неминучого завершення циклу підвищення базової ставки, який Федеральний резерв почав у 2022 році.

До теми! Торік Індекс долар США злетів до найвищого рівня за 20 років. Один із ключових факторів, який сприяв такій динаміці, – агресивна монетарна політика американського центрального банку.

Головна ціль – вгамування інфляції в країні, яка у березні суттєво сповільнилася. Саме останні дані щодо Індексу споживчих цін у США сприяли посиленню дискусій про завершення політики підвищення ставки. Актуальна динаміка інших валют: