Долар відчутно падає: чого чекати далі

Українська гривня протягом тривалого часу знецінювалася через загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Але останніми днями тренд змінився – долар та євро почали падати.

Чому долар падає

У вівторок, 1 лютого, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 28,56 гривні. Це на 43 копійки менше, ніж наприкінці минулого тижня.

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Нерезиденти під впливом пом'якшення риторики щодо можливого вторгнення Росії помітно знизили свою активність. Щоправда, не зупинили остаточно. В результаті пропозиція валюти змогла компенсувати локальний попит.

помітно знизили свою активність. Щоправда, не зупинили остаточно. В результаті пропозиція валюти змогла компенсувати локальний попит. До того ж завершився піковий період сплати ПДВ-відшкодування. А це збільшило обсяг валютної пропозиції на ринку.

Прогноз курсу долара

Цього тижня Мінфін гаситиме раніше розміщені ОВДП на суму 13,4 мільярда гривень. Проте більшу частину цих облігацій купували українські банки, тож тиск на гривню за цим чинником буде помірним.

Загалом, якщо інформаційний фон залишатиметься відносно спокійним, цього тижня я не очікую послаблення гривні. Хоча волатильність на торгах залишатиметься дуже значною, а ймовірність спекулятивних атак – високою. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Водночас аналітик Forex Club Libertex Віталій Мінько наголошує, що ситуація залишається небезпечною і девальваційні ризики зберігаються. Адже, нерезиденти, хоч і згорнули масовані продажі гривні, продовжують виходити з ОВДП і в цілому виводити активи з країн, що розвиваються.

Кожен початок місяця супроводжується покупкою валюти під дивіденди, і лютий не буде винятком. Висока вартість запозичення фактично заблокувала можливість залучення коштів на відкритому ринку, але при цьому обслуговувати борг необхідно, що чинитиме тиск на гривню. Віталій Мінько Аналітик Forex Club Libertex

У п'ятницю портфель нерезидентів скоротився ще на 358 мільйонів гривень, а всього з початку 2022 року на понад 1,1 мільярда гривень.

Експерт також додає кілька причин для можливого знецінення гривні:

у лютому НАК "Нафтогаз" відновить закупівлю газу, що сформує сильний тиск на гривню;

імпортери збережуть свою активність;

ризики ескалації не зникли, і це відлякуватиме інвесторів.

Чого чекати від курсу до 4 лютого

Віталій Мінько вважає, що найближчим часом гривня шукатиме зону стабілізації в межах 28,40 – 28,60 гривні за долар .

. На погляд Анни Золотько, торги на міжбанку проходитимуть в діапазоні 28,30 – 28,80 гривні за долар.

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