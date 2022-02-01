Почему доллар падает

Во вторник, 1 февраля, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 28,56 гривны. Это на 43 копейки меньше, чем в конце прошлой недели.

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Нерезиденты под влиянием смягчения риторики по поводу возможного вторжения России заметно снизили свою активность. Правда, не остановили окончательно. В результате предложение валюты смогло компенсировать локальный спрос.

К тому же завершился пиковый период уплаты НДС-возмещения . А это увеличило объем валютного предложения на рынке.

Прогноз курса доллара

На этой неделе Минфин будет гасить ранее размещенные ОВГЗ на сумму 13,4 миллиарда гривен. Однако большую часть этих облигаций покупали украинские банки, поэтому давление на гривну по этому фактору будет умеренным.

В общем, если информационный фон будет оставаться относительно спокойным, на этой неделе я не ожидаю ослабления гривны. Хотя волатильность на торгах будет оставаться очень внушительной, а вероятность спекулятивных атак – высокой. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

В то же время, аналитик Forex Club Libertex Виталий Минько отмечает, что ситуация остается опасной и девальвационные риски сохраняются. Ведь нерезиденты, хоть и свернули массированные продажи гривны, продолжают выходить из ОВГЗ и в целом выводить активы из развивающихся стран.

Обратите внимание! В пятницу портфель нерезидентов сократился еще на 358 миллионов гривен, а всего с начала 2022 года более чем на 1,1 миллиарда гривен.

Каждое начало месяца сопровождается покупкой валюты под дивиденды, и февраль не будет исключением. Высокая стоимость заимствования фактически заблокировала возможность привлечения средств на открытом рынке, но при этом обслуживать долг необходимо, что будет оказывать давление на гривну. Виталий Минько Аналитик Forex Club Libertex

Эксперт также добавляет несколько причин для возможного обесценивания гривны:

в феврале НАК "Нефтегаз" возобновит закупку газа, что сформирует сильное давление на гривну;

импортеры сохранят свою активность;

риски эскалации не исчезли, и это будет отпугивать инвесторов.

Чего ждать от курса до 4 февраля

Виталий Минько считает, что в ближайшее время гривна будет искать зону стабилизации в пределах 28,40 – 28,60 гривны за доллар .

По мнению Анны Золотько, торги на межбанке будут проходить в диапазоне 28,30 – 28,80 гривны за доллар .