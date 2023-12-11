Нові очікування щодо центробанку США: як реагує долар

Долар починає новий тиждень з позитивної динаміки на ринку. Тоді як трейдери змінили очікування щодо критично важливого фактора впливу для валюти. Більше про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 11 грудня

У понеділок, 11 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 104,03, зрісши на 0,02%. При цьому діапазон коливання становить від 103,93 до 104,21, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар

Економісти вважають, що інфляція у США за підсумками листопада спаде до 3,1%. Для порівняння у жовтні цей показник становив 3,2%. На цьому фоні, вони очікують, що Федеральна резервна система США збереже ключову ставку на поточному рівні –5,25% – 5,5% третій раз поспіль.

З іншої сторони, стійкість ринку праці у США, яку зафіксували у листопаді, може стати викликом для переходу до зниження ключової ставки на початку наступного року. Після оприлюднення цих даних трейдери скорегували свої очікування щодо зміни монетарної політики центрального банку, пише Reuters.

Водночас американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.