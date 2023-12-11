Новые ожидания по центробанку США: как реагирует доллар

Доллар начинает новую неделю с положительной динамики на рынке. В то время как трейдеры изменили ожидания относительно критически важного фактора влияния для валюты. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 11 декабря

В понедельник, 11 декабря, индекс доллара США колеблется на уровне 104,03, вырос на 0,02%. При этом диапазон колебания составляет от 103,93 до 104,21, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58. CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар

Экономисты считают, что инфляция в США по итогам ноября упадет до 3,1%. Для сравнения в октябре этот показатель составил 3,2%. На этом фоне они ожидают, что Федеральная резервная система США сохранит ключевую ставку на текущем уровне. 5,25% – 5,5% третий раз подряд.

С другой стороны, устойчивость рынка труда в США, зафиксированная в ноябре, может стать вызовом для перехода к снижению ключевой ставки в начале следующего года. После обнародования этих данных трейдеры скорректировали свои ожидания по изменению монетарной политики центрального банка, пишет Reuters.

В то же время американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.