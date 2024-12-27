Як долар США закінчує тиждень на ринку

Американський долар під час торгової сесії фіксує зростання на ринку. Водночас валюта відійшла від пікового рівня за 2 роки.

Курс долара на сьогодні

У п'ятницю, 27 грудня, долар демонструє позитивну динаміку на ринку. Крім того, американська валюта готується зафіксувати зростання й за тиждень на ринку загалом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на MarketWatch.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,54;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 108,13. Нагадаємо, що недавно індекс досягув максимуму за 2 роки – 108,54, що також є піковим рівнем за 2024 рік. Діапазон коливання за день становить від 108,05 до 108,20.