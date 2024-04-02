Перша перемога у квітні: чому долар суттєво зміцнив позиції на ринку

Долар зміцнює позиції проти кошика з 6 інших валют. Позитивну динаміку валюти підтримали дані про виробничий сектор США. Більше про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара за 1 квітня

Торги у понеділок, 1 квітня, Індекс долара США завершив на рівні 104,96. Цей показник зріс на 0,39%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,42 – 105,07.

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Нагадаємо, що за перший квартал 2024 року місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар почав місяць та тиждень зі зростання завдяки новинам про сектор промислового виробництва у США, який за підсумками березня зріс вперше з вересня 2022 року. На цю галузь припадає 10,4% економіки країни. Ба більше, це був найтриваліший період падіння з серпня 2000 року по січень 2002 року, повідомляє Reuters.