Первая победа в апреле: почему доллар существенно укрепил позиции на рынке

Доллар укрепляет позиции против корзины из 6 других валют. Положительную динамику валюты поддержали данные о производственном секторе США. Больше о последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 Канала.

Как изменились позиции доллара за 1 апреля

Торги в понедельник, 1 апреля, Индекс доллара США завершил на уровне 104,96. Этот показатель вырос на 0,39%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,42 – 105,07.

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Напомним, что за первый квартал 2024 года месяца 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

Доллар начал месяц и неделю с роста благодаря новостям о секторе промышленного производства в США, который по итогам марта вырос впервые с сентября 2022 года. На эту отрасль приходится 10,4% экономики страны. Более того, это был самый длительный период падения с августа 2000 года по январь 2002 года, сообщает Reuters.