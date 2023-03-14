Долар стрімко зміцнює позиції: інвестори чекають рішення центробанку США

Долар повернувся до зміцнення позиції на ринку. Наразі інвестори зосередили увагу на наступному кроці центробанку США. Більше про останні зміни котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У вівторок, 14 березня, Індекс долара США виріс на 0,13% до 103,71, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,50 – 104,05.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар повернувся до зростання, після оприлюднення новий даних про споживчі ціни у США. Йдеться про те, що інфляція все ще зростає, але демонструє низхідний тренд, пише Reuters.

Водночас очікування інвесторів щодо наступного засідання Федерального резерву змішані, на якому центробанк має ухвалити рішення щодо ставки. Вони не розуміють, чи змусить зростання цін знову підвищити базову ставку, особливо після краху банку Silicon Valley Bank, який сколихнув фінансові ринки. Нагадаємо, що за дві торгові сесії ринки втратили майже 500 мільярдів доларів.

Крім того, у Конгресі глава американського центрального банку Джером Павелл заявив про подальше підняття базової ставки та повернення до агресивніших кроків для вгамування інфляції.