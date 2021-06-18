Вогняний день для долара: що відбувається з нацвалютою США та чого чекати далі

Четвер став вогняним днем для американського долара. Наприкінці тижня нацвалюта США суттєво зміцнила свої позиції на ринку. Головна причина – несподівана зміна прогнозу Федерального резерву США стосовно інфляції та процентних ставок.

Активність долара на валютному ринку навіть стала причиною дискусій щодо консенсусу про слабшу валюту у 2021 році. Старший стратег валютних операцій Rabobank Джейн Фоулі заявила, що зараз відбувається переоцінка позицій.

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Долар зміцнюється на валютному ринку

Фоулі також зазначила, що останній ринковий консенсус враховував більш м'яке значення індексу долара DXY протягом наступних двох кварталів. Проте, у четвер цей показник зріс на 0,9% до 91,94, досягнувши найвищого рівні з 13 квітня. Сплеск долара на ринку стався на фоні заяви Федерального резерву про підняття ставок (двічі) до кінця 2023 року та обговорення ймовірного зменшення програми купівлі активів центрального банку.

Фоулі додала, що протилежні прогнози Rabobank щодо зміцнення долара США базуються на думці, що дебати щодо інфляції та політики Федерального резерву посиляться. З початку 2021 року Індекс долара зріс на

Долар зміцнює позиції на валютному ринку / Інфографіка Bloomberg

Зміцнення долара вважають однією з причин стрімкого знецінення ф'ючерсів на золото. Цінний актив впав на 0,98%, досягнувши найнижчого рівня з квітня. Ринок нафти теж відреагував. За даними Market Watch, ф'ючерси на американську нафту впали на 2% на торгах у середу після майже дворічного максимуму. Посилення національної валюти США може мати негативний результат для товарів, які оцінюють у доларах, оскільки вони подорожчають для користувачів інших валют.

Індекс долара США Це індекс, що показує відношення долара до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США: євро, японська єна, фунт стерлінга, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Глава FX Бред Бектел визнав, що відмова від позитивного прогнозу для долара – це помилка. Він вважає, що американська валюта буде й надалі зростати, попри той момент, коли курс валюти виконує два місяці роботи протягом 12 годин – це досить екстремальний крок.

Федеральний резерв повільно повертає танкер, товарний простір випускає повітря з бульбашки, економіка розвивається швидкими темпами, пандемія значною мірою позаду, і це є позитивною дохідністю, позитивним сценарієм для долара США,

– підмітив Бехтель.

Деякі економісти сумніваються щодо запасу стійкості долара

Стівен Барроу зі Standard Bank заявив, що інфляція для США все ще залишається більшою загрозою, ніж для інших країн, тож малоймовірно, що долар зможе витримати довготривале ралі. Економісти Wells Fargo також мають сумніви щодо запасу стійкості долара.

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Стрибок долара був помітним, але, на нашу думку, він, швидше за все, буде тимчасовим, і ми зберігаємо нашу точку зору на більш м'який долар США в середньостроковій та довгостроковій перспективі,

– висловили свою думку фахівці.

Крім того, вони додали, що центробанки багатьох країн світу посилюють грошову-кредитну політику та сигналізують про майбутні зміни. Натомість Федеральний резерв схоже поки, що не поспішає йти цим шляхом. Фахівці Wells Fargo очікують, що іноземні валюти залучатимуть потоки капіталу. Крім того, вони додали, що відновлення іноземних економік набирає оберти й відповідно створює середовище, яке може негативно вплинути на долар США.

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