Центральний банк США наближається до важливого рішення: як реагує долар

Долар зафіксував новий обвал на ринку. Також очікують, що американська валюта закінчить рік з від'ємною динамікою. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 27 грудня

Під час торгів у середу, 27 грудня, Індекс долара США коливався на рівні 100,94. Цей індикатор впав на 0,52%. При цьому діапазон коливання становив від 100,83 до 101,57, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар продовжує фіксувати втрати на ринку

Під час торгів у середу долар обвалився до найнижчого рівня за 5 місяців проти кошика з 6 інших валют. Усе через те, що на ринку зростають очікування, що Федеральна резервна система США невдовзі.

Загалом Індекс долара США за рік може втратити 2,32% після двох років зростання. Нагадаємо, що американський центробанк проводив цикл агресивного підвищення процентної ставки задля зниження інфляції, інформує Reuters.

Додамо, що минулий тиждень Індекс долара США завершив з багатомісячним спадом. Крім того, американський інвестор та мільярдер Вільям Акман говорив, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.