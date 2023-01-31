Долар знову дорожчає, але все одно залишається на шляху до серйозного спаду

Долар повернувся до зростання. Загалом ринок чекає на рішення фінансових регуляторів у світі. Більше про останні зміни котирувань Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

Станом на вівторок, 31 січня 2023 року, котирування Індексу долара США виросли на 0,22% до 102,50, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,12 – 102,61.

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, згідно з даними CNBC.

Долар США трохи зміцнив позиції на ринку напередодні низки зустрічей фінансових регуляторів у світі. Водночас це не змінило загальну динаміку валюти, яка залишається на шляху до четвертого поспіль місяця знецінення, інформує видання Reuters. За січень американська валюта втратила понад 1,5%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

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