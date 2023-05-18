Долар США на шляху до нового максимуму: до чого тут Байден

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку проти кошика з 6 інших валют. Важливу роль для валюти відіграють переговори щодо державного боргу США. Про ключові деталі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку

На торгах у четвер, 18 травня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,15. Котирування виросли на 0,26%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,79 – 103,17.

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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за 20 років;

Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Цікаво! Легендарний інвестор та бізнесмен Воррен Баффет переконаний, що наразі немає альтернатив для долара на глобальному ринку.

Що відбувається з доларом

Долар наближається до максимального значення за 7 тижнів. Одна з основних причин зміцнення позицій американської валюти – переговори між президентом США Джо Байдена та головного республіканця, спікера Палати представників Кевіна Маккарті щодо підвищення стелі державного боргу. Таким чином, перша економіка світу зможу уникнути дефолту, інформує CNBC.

Нагадаємо, що таку динаміку долара демонструє після найкращого тижня на ринку з вересня. За цей час він виріс на 1,4%. Щодо інших валют, то на ринку фіксують таку динаміку: