Последние изменения на рынке

На торгах в четверг, 18 мая 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,15. Котировки выросли на 0,26%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,79 – 103,17.

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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет;

Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.

Любопытно! Легендарный инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет убежден, что сейчас нет альтернатив для доллара на глобальном рынке.

Что происходит с долларом

Доллар приближается к максимальному значению через 7 недель. Одна из основных причин укрепления позиций американской валюты – переговоры между президентом США Джо Байденом и главным республиканцем, спикером Палаты представителей Кевина Маккарти о повышении потолка государственного долга. Таким образом, первая экономика мира смогу избежать дефолта, пишет CNBC.

Напомним, что такую динамику доллара демонстрирует после лучшей недели на рынке с сентября. За это время он вырос на 1,4%. Что касается других валют, то на рынке фиксируют такую динамику: