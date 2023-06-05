Долар вдало увірвався у новий тиждень: що відбувається на ринку валют

Долар вдало почав новий тиждень на тлі очікувань щодо наступного кроку центрального банку США. Про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку для долара США

У понеділок, 5 червня, Індекс долара США коливається на рівні 104,31. Котирування зросли з початку торгів на 0,28%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 104,04 до 104,40.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Ключові фактори впливу на ринку

Головний стратег MPS вважає, що американський долар може впасти нащодо інших валют у другій половині 2023 року.

Новий тиждень долар почав із суттєвого зростання, оскільки шанси підвищення базової ставки Федеральним резервом цього місяця оцінюють приблизно на рівні 30%, пише видання CNBC.

Нагадаємо, що на минулому тижні долар зафіксував значний спад через заяви кількох представників центрального банку США про підтримку ухвалення рішення про паузу в процесі підвищення ставок. З іншої сторони остаточне узгодження позиції щодо стелі державного боргу США заспокоїло ринок.