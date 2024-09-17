Секрет розкритий: що означає Всевидяче око на доларах

У національних валютах, як правило, намагаються закласти важливі для країни символи та ідеї. Американський долар не виняток. Проте навколо деяких елементів, які зображені на валюті США існують палкі дискусії.

Що означає око на доларах

Історія Ока Провидіння сягає ще 800 року до нашої ери. Загалом цей символ-алегорія Всевидячого Бога. Цей символ використовують різні релігійні течії, просвітницькі рухи тощо, інформує The Hill. Серед найвідоміших – масони та ілюмінати. У BBC додають, що трикутник символізує Святу Трійцю.

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Цей символ зображений на купюрі номіналом 1 долар. Всевидяче око зображене на верхівці незавершеної піраміди, що є зворотною стороною Великої печатки Сполучених Штатів Америки, яку затвердили в 1780-х роках. Навколо цього зображення на банкноті існує чимало теорій змов. Але, найімовірніше, Всевидяче око є втіленням ідеї очей Бога на "духовній стороні печатки".

Значення символів на доларах США / Фото Unsplash

Також варто додати, що дизайн банкноти в 1 долар залишається незмінним з 1963 року. Одна з головних причин – це те, цю банкноту підробляють нечасто. Крім того, саме на купюрах 1 долар вперше з'явився напис "In God We Trust".