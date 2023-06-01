Останні зміни на ринку для долара США

Під час торгів у четвер, які припали на 1 червня, Індекс долара США коливається на рівні 104,18. Котирування впали на 0,15%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 104,13 до 104,36.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Основні фактори впливу

Долар під час торгів відійшов від максимальних значень за два тижні на тлі очікувань, що Федеральний резерв може зробити паузу з підвищенням базової ставки. Водночас крайній термін для ухвалення остаточного рішення щодо стелі державного боргу у США посилює статус долара як активу-прихистку, пише CNBC.

Цікаво, що на під час минулої торгової сесії американська валюта подорожчала вище рекордного значення за 2 місяці. Нагадаємо, що глава Мінфіну США заявила, що на країну чекає дефолт за умови провалу голосування щодо стелі державного боргу. Дата X, за її словами, – 5 червня 2023 року.

Динаміка інших валют: