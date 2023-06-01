Последние изменения на рынке для доллара США

В ходе торгов в четверг, пришедшихся на 1 июня, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,18. Котировки упали на 0,15%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 104,13 до 104,36.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

Основные факторы воздействия

Доллар в ходе торгов отошел от максимальных значений через две недели на фоне ожиданий, что Федеральный резерв может сделать паузу с повышением базовой ставки. В то же время, крайний срок для принятия окончательного решения по поводу потолка государственного долга в США усиливает статус доллара как актива-приюта, пишет CNBC.

Интересно, что на прошедшей торговой сессии американская валюта подорожала выше рекордного значения за 2 месяца. Напомним, что глава Минфина США заявила, что страну ждет дефолт при условии провала голосования по поводу потолка государственного долга. Дата X, по ее словам, – 5 июня 2023 года.

Динамика других валют: