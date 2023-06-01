Последние изменения на рынке для доллара США
В ходе торгов в четверг, пришедшихся на 1 июня, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,18. Котировки упали на 0,15%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 104,13 до 104,36.
Актуально От рецессии к выгоде: как получить преимущество в сложные времена
Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимально индекс рос до 114,78. Это его рекордное значение за 20 лет;
- Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.
Основные факторы воздействия
Доллар в ходе торгов отошел от максимальных значений через две недели на фоне ожиданий, что Федеральный резерв может сделать паузу с повышением базовой ставки. В то же время, крайний срок для принятия окончательного решения по поводу потолка государственного долга в США усиливает статус доллара как актива-приюта, пишет CNBC.
Интересно, что на прошедшей торговой сессии американская валюта подорожала выше рекордного значения за 2 месяца. Напомним, что глава Минфина США заявила, что страну ждет дефолт при условии провала голосования по поводу потолка государственного долга. Дата X, по ее словам, – 5 июня 2023 года.
Динамика других валют:
- Евро подорожало на 0,04% по отношению к доллару. На предыдущих торгах эта валюта упала до самого низкого уровня 20 марта;
- В то время как британский фунт подешевел на 0,01%.