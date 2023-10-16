Долар вийшов на перший план: які фактори впливають на валюту США
Долар США починає новий тиждень з від'ємною динамікою, але інвестори очікують на важливих крок від глави центробанку. Більше про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що відбувається з доларом США
Індекс долара США на початку нового тижня демонструє від'ємну динаміку. У понеділок, 16 жовтня, індекс зупинився на рівні 106,43, за даними Yahoo!Finance. Спад складає у 0,20%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,40 до 106,63.
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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78. Це також стало рекордом за 20 років;
- Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
На що реагує ринок валют
Долар знову вийшов на перший план під час обережних торгів на тлі ескалація ситуації на Близькому Сході. Тоді як інвестори чекають на новий виступ глави Федеральної резервної системи США, який має відбутися на цьому тижні, аби отримати підказки щодо монетарної політики центробанку, повідомляє CNBC.
Більше новин про валюти:
- Ізраїльський шекель на початку минуло тижня обвалився майже до мінімуму за 8 років проти долара США. Станом на понеділок, 16 жовтня, ця валюта таки пробила цей психологічний рівень. Також центробанк країни заявив про намір продати 30 мільярдів доларів задля підтримки національної валюти.
- Президент Росії Володимир Путін видав указ, у якому зобов'язав експортерів продавати іноземну валюту. Це зробили задля того, аби підтримати курс російського рубля.