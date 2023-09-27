Долар "святкує" нову перемогу: що відбувається на ринку валют

Долар фіксує чергове подорожчання проти кошика з 6 інших валют, а два його основних конкуренти – суттєвий спад. Ринки навіть визначили ключовий фактор підтримки для валюти США. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку валют

У середу, 27 вересня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 106,52. Цей індикатор виріс на 0,27%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 106,17 до 106,54.

Актуально Ставка на перспективу: як вийти на абсолютно новий рівень фінансової свободи

Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував максимальний результат на рівні 114,78 . Це також рекордне значення за 20 років ;

. Це також рекордне значення за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Долар США подорожчав до нового максимуму

Американський долар злетів до пікового рівня за 10 місяців на тлі реальної перспективи, що Федеральний резерв буде утримувати базову ставку на високому рівні протягом довшого періоду. Ринки визначають це, як головний драйвер зростання долара США, інформує видання CNBC.

Паралельно євро та фунт зафіксували спад до мінімуму за 6 місяців. Під час сьогоднішніх торгів офіційна валюта Єврозони втратила 0,3%. Загалом за третій квартал знецінення цієї грошової одиниці може скласти приблизно 3%. Британський фунт подешевшав на 0,2% проти долара США. Його квартальний спад наразі оцінюють у понад 4%.