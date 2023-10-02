Долар продовжує дорожчати, а євро стрімко слабшає: що варто знати про ринок валют

Долар починає новий місяць з досить сильними позиціями. Ба більше, американська валюта зафіксувала важливий квартальний результат. Про динаміку долара на ринку – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни для долара на ринку

Новий тиждень Індекс долара США починає зі зростання. У понеділок, 1 жовтня, цей показник виріс на 0,35% до 106,49, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить від 106,04 до 106,51.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально Індекс долара США зростав до позначки на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів першої економіки світу – США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом на ринку

Американська валюта зберігає стабільну динаміку на ринку. При цьому долара залишається на рівні близькому до максимуму за 10 місяців. Річ у тому, що інвестори очікують, що Федеральна резервна система США буде утримувати ключову ставку на високому рівні протягом більш тривалого періоду, пише видання CNBC.

Динаміка інших валют:

Британський фунт зафіксував спад на 0,1% щодо долара США. Крім того, за третій квартал 2023 року ця валюта втратила майже 4% ;

; Позиції євро незначно змінилися під час сьогоднішніх торгів. Тоді як за минулий квартал єдина валюта країн Єврозони подешевшала на 3% проти долара, а також зафіксувала найгірший результат за рік;

проти долара, а також зафіксувала найгірший результат за рік; Японська єна обвалилася до мінімуму майже за рік. Курс коливається на рівні 150 єн за долар США.

Головний економіст з Kiwibank заявив, що на сьогодні він "волів би бути у доларах, ніж в євро, фунтах чи інших валютах". Також експерт вважає, що долар може отримати ще більше підтримки на ринку. Крім того, американська валюта у третьому кварталі 2023 року досяг найкращих квартальних результатів за рік. Перш за все долар виграв від незмінної агресивної політики центрального банку США, повідомляє Reuters.