Зміна поколінь: де на доларах вказують рік випуску

Кожна банкнота долара наповнена різними та важливими символами для США, а також елементами, які допомагають більше дізнатися про неї.Адже маленькі цифри на доларових купюрах – це не просто випадкові знаки.

Рік на банкнотах доларів

Рік серії, який вказаний на банкнотах доларів, вказує на рік, коли новий дизайн був затверджений Міністром фінансів, або рік, коли підпис нового секретаря або скарбника був включений до дизайну, інформує US Currency Education Program. Великі літери після року серії додають тоді, коли відбувається значна зміна зовнішнього вигляду банкноти.

Зверніть увагу 100 доларів нового зразка: як перевірити цю банкноту на справжність

Серія (рік випуску) вказана в нижній частині, зліва або справа від портрета видатної особи, яка зображена на банкноті. Для прикладу, на 100-доларовій купюрі нового зразка, яку випустили у 2013 році, серія вказана з лівої сторони від зображення Бенджаміна Франкліна.

Нагадаємо, що Федеральний резерв випускає долари всього з 7 номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. При цьому за останні 20 років центральний банк США оновили дизайн та елементи захисту більшості купюр доларів, які є в обігу.