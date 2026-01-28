Буде гірше: трейдери підготували новий прогноз, щодо долара США

Наразі доларові трейдери "платять" найбільше за всю історію. Вони роблять значну ставку на подальше падіння американської валюти. На такий розвиток подій вказує низка факторів, у тому числі політична ситуація.

Яка ситуація з доларом зараз?

Індекс долара відчутно знижувався. Зокрема, через слова Трампа, повідомляє Politico.

Нагадаємо, американський президент заявив, що зниження долара це добре. Особливо, для бізнесу.

Трейдери роблять ставки, що теперішні тенденції триватимуть. Наприклад, долар наближається до мінімумів 2025 року, повідомляє Bloomberg.

Премія за короткострокові опціони, що отримують прибуток від слабшої валюти США, зросла до найвищого рівня з моменту початку збору даних Bloomberg у 2011 році. Ведмежі настрої не обмежуються лише фронтендом – інвестори є найбільш песимістичними щодо довгострокових перспектив долара щонайменше з травня 2025 року,

– вказує видання.

Цікаво! У 2026 році американський долар ледве "вписується" у G-10. Нагадаємо, це перелік найбільш ліквідних, активно торгованих та стабільних валют у світі.

Чому долар продовжує знижуватись:

зростання дефіциту бюджету США;

торгівельна політика Трампа;

прискорення диверсифікації в золото та інші активи.

Показники "метеликів", які вимірюють попит на захист від надмірних коливань цін, піднялися до семимісячного максимуму, сигналізуючи про те, що трейдери готуються до того, що долар продовжить свій прорив за межі нещодавніх діапазонів,

– наголошує видання.

Важливо! Тижнева волатильність долара відчутно зросла. Вона сягнула найвищого рівня з початку вересня.

Як єна впливає на долар зараз?