Долар продовжує рухатися у важливому напрямку: що відбувається на ринку валют

На ринку валют знову фіксують чимало змін. Зокрема, долар США, який наразі є головною резервною валютою у світі, продовжує зміцнювати позиції на ринку. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют

Під час торгів у середу, 16 серпня, котирування Індексу долара США зупинилися на рівні 103,30. Цей індикатор виріс з початку сесії на 0,09%, згідно з Yahoo!Finance. Індекс коливаються в діапазоні від 102,94 до 103,31.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США максимально зростав до 114,78 , що стало рекордом за 20 років ;

, що стало рекордом за ; Найслабші позиції індекс зафіксував на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом США

Долар зміцнює позиції щодо кошика з 6 інших валют. Особливо це стосується японської єни, які знову фіксує знецінення в парі з доларом США. З іншої сторони, юань торгується на найнижчому рівні за 9 місяців. Китайська валюта втрачає позиції через сповільнення другої економіки світу, пише Reuters.

Також нагадаємо, що зараз світ серйозно стежить за стрімким обвалом російського рубля. Для прикладу, Путін через це скликав термінове засідання.