Главные изменения на рынке валют

В ходе торгов в среду, 16 августа, котировки Индекса доллара США остановились на уровне 103,30. Этот индикатор вырос с начала сессии на 0,09%, согласно Yahoo!Finance. Индекс колеблются в диапазоне от 102,94 до 103,31.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США максимально возрастал до 114,78 , что стало рекордом за 20 лет ;

, что стало рекордом за ; Самые слабые позиции индекс зафиксировал на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит с долларом США

Доллар укрепляет позиции по корзине из 6 других валют. Особенно это касается японской иены, которая снова фиксирует обесценивание в паре с долларом США. С другой стороны, юань торгуется на самом низком уровне за 9 месяцев. Китайская валюта теряет позиции из-за замедления второй экономики мира. Reuters.

Также напомним, что сейчас мир всерьез следит за стремительным обвалом российского рубля. Для примера, Путин из-за этого созвал срочное заседание.