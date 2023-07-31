Попри позитивну динаміку: долар США на шляху до суттєвого спаду

Американський долар почав новий тиждень із позитивної динаміки на ринку, проте підсумок за місяць, найімовірніше, буде прямо протилежним. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Долар знову дорожчає на ринку

У понеділок, 31 липня, Індекс долара США почав новий тиждень з позиціями на рівні 101,71. Цей індикатор виріс під час торгів на 0,09%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,58 до 101,85.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом

Долар США прямував до місячного спаду на рівні 1,2%. Таку динаміку фіксують другий місяць. На динаміку валюти впливають очікування, що Федеральний резерв міг завершити агресивну монетарну політику з підвищення ставки на минулому тижні, пише CNBC.

Динаміка інших валют на ринку:

Євро подорожчало на 0,05% і, найімовірніше, за місяць зафіксує приріст на рівні 1%. Варто додати, що на останній зустрічі Європейський центральний банк повідомив про ймовірність завершення циклу з підвищення ставки у вересні;

Фунт стерлінгів виріс на 0,04%. Загалом ця валюта чекає на нове засідання Банку Англії, яке заплановане на цей тиждень.

Нагадаємо, що американський долар різко почав дорожчати після початку агресивного циклу Федеральної резервної системи США задля боротьби з рекордною у країні інфляцією.