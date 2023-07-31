Доллар снова дорожает на рынке

В понедельник, 31 июля, Индекс доллара США начал новую неделю с позициями на уровне 101,71. Этот индикатор вырос в ходе торгов на 0,09%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 101,58 – 101,85.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг максимального значения на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит с долларом

Доллар США направлялся к месячному спаду на уровне 1,2%. Такую динамику фиксируют второй месяц. На динамику валюты влияют ожидания, что Федеральный резерв мог завершить агрессивную монетарную политику по повышению ставки на прошлой неделе, пишет CNBC.

Динамика других валют на рынке:

Евро подорожало на 0,05% и, вероятнее всего, за месяц зафиксирует прирост на уровне 1%. Следует добавить, что на последней встрече Европейский центральный банк сообщил о вероятности завершения цикла по повышению ставки в сентябре;

Фунт стерлингов вырос на 0,04%. В общем, эта валюта ждет новое заседание Банка Англии, которое запланировано на эту неделю.