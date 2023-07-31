Долар знову дорожчає на ринку

У понеділок, 31 липня, Індекс долара США почав новий тиждень з позиціями на рівні 101,71. Цей індикатор виріс під час торгів на 0,09%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,58 до 101,85.

Важливо Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом

Долар США прямував до місячного спаду на рівні 1,2%. Таку динаміку фіксують другий місяць. На динаміку валюти впливають очікування, що Федеральний резерв міг завершити агресивну монетарну політику з підвищення ставки на минулому тижні, пише CNBC.

Динаміка інших валют на ринку:

Євро подорожчало на 0,05% і, найімовірніше, за місяць зафіксує приріст на рівні 1%. Варто додати, що на останній зустрічі Європейський центральний банк повідомив про ймовірність завершення циклу з підвищення ставки у вересні;

Фунт стерлінгів виріс на 0,04%. Загалом ця валюта чекає на нове засідання Банку Англії, яке заплановане на цей тиждень.