Долар знову дорожчає на ринку
У понеділок, 31 липня, Індекс долара США почав новий тиждень з позиціями на рівні 101,71. Цей індикатор виріс під час торгів на 0,09%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,58 до 101,85.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78. Це стало рекордом за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що відбувається з доларом
Долар США прямував до місячного спаду на рівні 1,2%. Таку динаміку фіксують другий місяць. На динаміку валюти впливають очікування, що Федеральний резерв міг завершити агресивну монетарну політику з підвищення ставки на минулому тижні, пише CNBC.
Динаміка інших валют на ринку:
- Євро подорожчало на 0,05% і, найімовірніше, за місяць зафіксує приріст на рівні 1%. Варто додати, що на останній зустрічі Європейський центральний банк повідомив про ймовірність завершення циклу з підвищення ставки у вересні;
- Фунт стерлінгів виріс на 0,04%. Загалом ця валюта чекає на нове засідання Банку Англії, яке заплановане на цей тиждень.