Важливий сигнал від центробанку США штовхає долар до знецінення
Долар продовжує втрачати позиції на фоні новин від центрального банку США. Проте ринок ще очікує на новий звіт про інфляцію. Про ключові зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Останні зміни на ринку для долара США
Під час торгів у вівторок, 11 липня, Індекс долара США коливається на рівні 101,76. Котирування з початку сесії впали на 0,20% під час торгів, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,67 до 101,96.
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Ключові зміни Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Максимально індекс зростав до 114,78. Це стало піковим рівнем для цього індикатора за 20 років;
- Найслабші позиції індекс зафіксував на рівні 100,79, повідомляє CNBC.
Які фактори впливають на долар
Американський долар ослаб щодо кошика з 6 інших валют, оскільки офіційні особи з Федерального резерву подали сигнал про завершення циклу підвищення ключової ставки у досить близькому майбутньому. Вони уточнили, що ще буде кілька раундів зростання цього індикатора задля того, аби знизити все ще досить високу інфляцію.До теми! Бажаний рівень в інфляції центральний банк США визначив на рівні 2%. У травні 2023 року цей показник зупинився на рівні 4% у річному розрахунку, за даними Trading Economics. Це найнижчий показник з березня 2021 року.
Водночас долар США торгується у досить вузькому діапазоні напередодні оприлюднення критично важливих даних про інфляцію в країні з першою економікою у світі. На початку торгів в Азії Індекс долара США обвалився до мінімального значення за 2 місяці з показником на рівні 101,88 на тлі зміни очікування трейдерів стосовно подальших кроків Федерального резерву, повідомляє видання CNBC.
Нагадаємо, що саме завдяки агресивній монетарній політиці центрального банку США Індекс долара у 2022 році зафіксував рекорд за 20 років. Також додамо, що за другий квартал 2023 року Індекс долара США зріс на 0,8%. Цей індикатор зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.