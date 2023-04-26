Долар повернувся до падіння, тоді як фунт зміцнює позиції на ринку

Долар знову слабшає проти кошика з 6 інших валют. Натомість його конкуренти демонструють протилежну динаміку. Більше про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку валют

Cтаном на середу, 26 квітня, котирування Індексу долара США коливалися на ринку на рівні 101,35. Цей індикатор втратив під час торгів 0,50% під час торгів, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього показника 101,25 – 101,89.

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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс максимально за рік досягав позначки на рівні 114,78 . Це його пікове значення за 20 років ;

. Це його пікове значення за ; Найслабший результат за аналогічний період зафіксували на рівні 100,79, повідомляє видання CNBC.

Динаміка інших валют

Щодо інших валют, то британський фунт зміцнює позиції на ринку. Ця валюта подорожчала на 0,49% проти долара США, пише Reuters. Грошова одиниця також коливається на близькому рівні до максимуму за 10 місяців.

Натомість динаміка євро сигналізує про певну стабілізацію валюти на ринку після досить сильного тиску під час минулої торгової сесії, за даними FXStreet.

Прогнози для долара США