Долар дорожчає на ринку, але відійшов від рекорду за 2 роки

Долар зростає в ціні, але відійшов від рекорду за 2 роки, який зафіксували на ринку на минулому тижні. На валюту впливають сигнали з США.

Ситуація на ринку валют

У понеділок, 23 грудня, долар демонструє стабільну динаміку на ринку на тлі останніх даних щодо інфляції. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво США спровокували зростання цін на нафту

Йдеться про те, що інфляція в США показали лише помірне зростання минулого місяця, що послабило деякі побоювання щодо темпів зниження ставок в США в 2025 році.

Нагадаємо, що минулого тижня заявив, що у наступному році будуть помірні темпи зниження ставок, що призвело до різкого зростання прибутковості казначейських облігацій та долара.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,54;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США наразі коливається на рівні 107,96, зрісши на 0,31%. Діапазон коливання за день становить від 107,68 до 107,99, за даними Markets Watch.

За минулий тиждень долар подорожчав на понад 1%, тоді як з початку року – на 6,54%.