Долар відчутно подорожчав, тоді як його головні конкуренти падають в ціні

Долар США впевнено зміцнює позиції на ринку щодо кошика з 6 інших валют. На динаміку на ринку впливають новини з США та Китаю.

Ситуація на ринку валют

У середу, 11 грудня 2024 року, долар США зростає в ціні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Актуально Китай спровокував зростання цін на нафту

Ринок чекає на публікацію довгоочікуваних даних про інфляцію в США. Крім того, валюта отримала підтримку від новин, що Китай розглядає можливість ослаблення власної грошової одиниці в наступному році, що призвело до падіння юаня та інших валют країн Азії.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наразі коливається на рівні 106,06 105,88, згідно з даними Yahoo!Finance. Цей показник зріс на 0,23%.

Курс євро зафіксував спад на 0,18% щодо долара США. Тоді як британський фунт впав на 0,16%.