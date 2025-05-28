Долар США впевнено зміцнює позиції: що відбувається на ринку

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Валюта отримала підтримку від кількох факторів, які пов'язані з США.

Чому росте долар сьогодні

Під час торгів у середу, 28 травня, долар США зростає в ціні, розширивши надбання за минулу сесію. Нагадаємо, що на початку тижня американська валюта впала до мінімуму за понад місяць, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Зміцненню позицій долара сприяло покращення споживчих настроїв у США. Американська валюта також виграла від рішення Трампа відкласти запровадження тарифів на товари з ЄС до 9 липня та продовження торгові переговори з блоком. Нагадаємо, курс євро до долара зріс до максимуму за місяць завдяки рішенню Трампа.

Крім того, Федеральний резерв, який є центральним банком США, наголосив, що процентні ставки не варто змінювати поки не буде більшої ясності щодо інфляційного впливу тарифів.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні торгується на рівні 99,69, за даними MarketWatch. Долар подорожчав на 0,13% під час торгової сесії. За день валюта США коливалася в діапазоні від 99,44 до 99,87.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: